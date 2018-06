Primeur: rechter neemt terrorist Belgische nationaliteit af

Voor het eerst heeft een rechter de Belgische nationaliteit afgenomen van een terrorist. Dat gebeurde op een proces in Charleroi.

De 21-jarige Enis Sulejmani uit Verviers - die op aanslagen broedde in ons land en in Frankrijk - werd ook veroordeeld tot 10 jaar cel en 30.000 euro boete. De man, geboren in Servië, werd in juni 2016 opgepakt in Celles, nabij Verviers. Sulejmani ronselde minderjarigen en had contact met andere terroristen, onder wie Tarik Jadaoun, onlangs nog ter dood veroordeeld in Irak.

Bovendien onderschepten de speurders berichten van de jongeman waaruit bleek dat hij op zoek was naar oorlogswapens. Hij plande onder meer een bloedbad in een discotheek in het Henegouwse Rumes.