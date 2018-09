Primeur in ons land: voor het eerst pendelbus zonder bestuurder

Voor het eerst in ons land heeft een zelfrijdende shuttle met passagiers op de openbare weg gereden. Dat gebeurde in Han-sur-Lesse, in de provincie Namen. De shuttle zal de komende weken bezoekers van het domein van de grotten van Han vervoeren. Later volgt er nog een test met een tweede shuttle op een andere toeristische trekpleister.

Premier Charles Michel en federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woonden de première, die Vias in Han-sur-Lesse organiseerde, bij. De pendelbus, die vijftien mensen kan vervoeren, zal in een eerste fase over een traject van 500 meter rijden tussen de busparking en de loketten van het domein van de Grotten van Han. "In een nabije toekomst zal het voertuig tot aan de ingang van de grotten kunnen rijden, over een traject van meer dan anderhalve kilometer". Vias liet het voertuig al testen op een privéterrein in Bernister. Om het voertuig op de openbare weg te kunnen testen, moesten eerst een aantal wettelijke en administratieve obstakels worden weggewerkt.