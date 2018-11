Prijs postzegels stijgt fors: 1 euro per stuk

Postzegels worden op 1 januari fors duurder. Bpost herlanceert zoals eerder aangekondigd priorzegels voor een levering op de volgende werkdag overal in België. Zo'n postzegel zal 1 euro per stuk kosten. Een "non prior" postzegel zal 95 eurocent kosten, meldt bpost. Dan brengt de postbode de brief binnen maximaal drie werkdagen.

Nu kost een postzegel nog 87 eurocent per stuk. Er komt dus minstens 9,2 procent bij. Wie nog postzegels in zijn schuif heeft liggen, kan die blijven gebruiken. Na 1 januari beschouwt bpost die wel automatisch als "non prior" en is de levering dus niet meer gegarandeerd op de volgende werkdag.

De nieuwe zegels gaan in verkoop vanaf 1 januari. Wie meteen tien zegels koopt, is per stuk 3 cent goedkoper af.