Pretpark Bellewaerde opent waterpark

Komende maandag gaat het Bellewaerde Aquapark open voor het publiek. Het waterpark zal het jaar door open zijn. Het gaat in totaal om een investering van zeventien miljoen euro. “Voor Bellewaerde de grootste investering ooit”, aldus directeur Stefaan Lemey. Tickets kosten 21 euro voor volwassenen en 19 euro voor kinderen kleiner dan 1,40 meter. Voor de kleinsten is de toegangsprijs 8 euro.

“Strategisch is het Aquapark voor Bellewaerde een heel belangrijk project”, zegt Stefaan Lemey. “Alles is getest en gekeurd. Het personeel is opgeleid. We zijn klaar om families met kinderen en trouwe bezoekers te ontvangen.” Bellewaerde Aquapark is alvast indrukwekkend. In vijftien maanden werd het hele project gerealiseerd, en dat is een hele prestatie.

“Het water zal een temperatuur van 32 graden hebben”, aldus technisch directeur Geert Lernout. “Een van de blikvangers wordt de Jungle Expedition met een waterval, fonteintjes en vallende emmertjes. In die Jungle Expedition kan je heel de toer van het Aquapark doen, al dan niet zwemmend. Het is mogelijk om in en uit te stappen waar je wil. Er zijn nogal wat bochten en om de veiligheid te garanderen hangen er in de bochten overal camera’s, zodat de hoofdredder het allemaal kan volgen.” Een andere blikvanger is een schip bedoeld voor tieners. “Het gaat niet om een klassieke piratenboot. En de eyecatcher van het Aqua Fort wordt ongetwijfeld een heel grote ton die kantelt wanneer een capaciteit van 800 liter is bereikt.”

Er is in het waterpark nog veel meer, zoals een klimmuur, cocktailbar, een ligweide, peuterbad, jacuzzi en onder de rotsen een sauna voor tien personen. In het waterpark staan er ook heel veel bomen en planten. “Ze worden drie keer per week onderhouden”, zegt Geert Lernout. “Met die bomen en planten is er een link naar ons attractiepark.”

Glijbanen van 12 meter hoog

Er zijn twee grote glijbanen. Eén glijbaan is een dubbele, de andere is voor minimaal twee en maximaal vier personen. Beide glijbanen starten op een hoogte van 12 meter. De Splash Clash is 105 meter lang, de Aquaventure 117 meter.

Alles qua waterbehandeling bevindt zich in de kelder. Opmerkelijk is alvast dat het chloor ter plaatse wordt aangemaakt. “Daarvoor gebruiken we zout”, zegt de technisch directeur. “Het water wordt gefilterd om terug te gebruiken in het zwembad.”

Naast een cafetaria zijn er ook twee restaurants en een terras. “Er zijn voor Bellewaerde Aquapark ongeveer vijftien extra personeelsleden aangeworven”, zegt woordvoerder Ann De Ridder. “Sommige attractiebedieners schoolden zich om en volgden een reddersopleiding. De maximumcapaciteit is duizend bezoekers ineens.”

