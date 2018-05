Premier: "We volgen situatie op de voet"

De eerste reacties vanuit de regering op de schietpartij in Luik komen stilaan binnen. “De informatie is op dit moment nog niet stabiel en daarom volgen we de situatie op de voet”, zei premier Michel zopas in een verklaring.

“Ik sta in contact met minister Geens, minister Jambon en het Crisiscentrum”, vertelt de premier. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. “We zullen de volgende uren zeker meer informatie hebben, maar op dit moment blijf ik voorzichtig”, besluit Michel.

“Het is ook belangrijk om ons medeleven te betuigen aan de slachtoffers en hun familie.” Op Twitter reageren ook andere regeringsleden. Ze betuigen hun steun aan de familie van de slachtoffers. Ook het Koninklijk Paleis betuigde al zijn steun.

Daad van geweld met een zware tol voor de politie van Luik. Al mijn steun aan het korps en aan de families van de slachtoffers. — Jan Jambon (@JanJambon) May 29, 2018

Droevig nieuws uit #Luik, diep medeleven aan de slachtoffers, hun naastbestaanden en de diensten. Volgen situatie verder op met diensten Luik, collega’s, en crisiscentrum. — Koen Geens (@Koen_Geens1) 29 mei 2018

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijk incident in #Luik. Sterkte aan de nabestaanden. — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) May 29, 2018

Bij een schietpartij in Luik zijn iets voor de middag vier doden gevallen. Een man schoot eerst op twee politieagenten en gijzelde daarna een poetsvrouw. De twee agenten zijn overleden. Het derde slachtoffer, een vrouw, zat in de auto. Ook de schutter zelf is omgekomen.

