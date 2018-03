"Premier is boekje te buiten gegaan"

Premier Michel is zijn boekje te buiten gegaan toen hij prins Laurent een deel van zijn dotatie heeft afgepakt. Dat zei de advocaat van de prins, Laurent Arnauts, tijdens de speciale hoorzitting vanmorgen in het federaal parlement. De regering heeft hem gestraft omdat hij vorige zomer zonder toestemming in uniform naar een viering van het Chinese leger was geweest. Al sinds januari krijgt de prins vijftien procent minder dotatie, zegt zijn advocaat, maar dat kan niet zonder toestemming van het parlement.

De advocaat kwam een half uur later toe op de zitting. “Niet erg beleefd ten opzichte van het parlement”, klonk het bij Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Naar eigen zeggen was hij te laat omdat het dossier onvolledig was.

Informeel feest

Prins Laurent moet zich verantwoorden omdat hij zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. Volgens Arnauts ging het om een informeel feest. "Het contact is er wel degelijk geweest, maar er was niets verdachts aan", zegt hij. In het verleden werd de prins ook al op de vingers getikt omdat hij buiten de lijntjes kleurde.

Parlement buitenspel gezet

De premier besliste na overleg met de koning om Laurent zijn dotatie aan te passen. “Ongehoord”, zegt Arnauts. “Hij heeft het parlement buitenspel gezet. De procedure ontbloot de kroon, want de koning moet zelf de positie innemen over een sanctie over zijn broer”, zegt de advocaat. De sanctie van tien procent minder dotatie werd meteen opgetrokken naar vijftien procent minder.

Geen advocaat

"De advocaat vindt dat de regering en de premier hun boekje te buiten zijn gegaan", zegt VTM NIEUWS-journaliste Eva Peeters. "Het is niet aan de regering maar aan het parlement om een sanctie te geven. De advocaat zei ook dat de premier druk uitgeoefend heeft bij Laurent om geen advocaat te nemen. Toen de prins besliste om dat wel te doen, werd zijn straf plots verhoogd en moest hij plots 15.000 euro meer inleveren. Kan niet, volgens Arnauts.”

Aanpassing wet dotaties

Arnauts pleit ook voor een aanpassing van de wetgeving rond dotaties. "Nu mag de prins geen contact hebben met buitenlandse autoriteiten, maar het is niet duidelijk om wie dat dan allemaal gaat", zegt Eva Peeters.

Arnauts voegt er nog aan toe dat de prins bereid is om een sanctie te aanvaarden, maar niet zo een drastische.