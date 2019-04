Premie-aanvragen voor volledig elektrische auto's sterk gestegen

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zijn 230 premies aangevraagd voor batterij-elektrische wagens, tegenover 415 aanvragen over heel 2018. Ook de premie-aanvragen voor elektrische motor- en bromfietsen lopen vlot. In totaal is van januari tot maart voor bijna 900.000 euro aan premies aangevraagd. "Het gaat de goede kant uit met de elektrificatie van ons vervoer. In de maand maart bedraagt het marktaandeel volledig elektrische wagens in Vlaanderen 2,23 procent, voor het eerst meer dan 2 procent. Dat is nog lang niet genoeg, maar de tendens is duidelijk", zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD).

Van januari tot maart 2019 zijn in totaal 444 premies aangevraagd: 230 voor batterij-elektrische wagens, 183 voor elektrische bromfietsen en 31 voor elektrische motorfietsen. In totaal gaat het om 896.516 euro aan premies.

Vooral bij de batterij-elektrische wagens is er een opvallende toename: 230 aanvragen tijdens het eerste kwartaal 2019 tegenover 415 over het ganse jaar 2018.

Publieke laadpunten bijna verdubbeld

Een mogelijke verklaring voor de stijging is het op de markt komen van Tesla model 3. Sinds half februari liepen er hiervoor liefst 42 premie-aanvragen binnen. Voor de Renault ZOE waren er 32 aanvragen. De Nissan Leaf blijft met 95 aanvragen de populairste batterij-elektrische wagen bij particulieren in Vlaanderen.

Belangrijk om het vertrouwen te wekken zijn het aantal publieke laadpunten. Op één jaar tijd is dat aantal bijna verdubbeld: van 1.726 laadpunten in februari 2018 naar 3.047 in februari 2019. De uitrol van het laadpuntenplan zit daarmee op schema. Tegen eind 2020 zullen er 5.000 extra publieke laadpunten staan, aldus minister Peeters.

Op 31 maart reden in Vlaanderen 36.497 elektrische wagens, waarvan bijna 10.000 batterij-elektrische en ruim 27.000 plug-in hybrides; wat neerkomt op een aandeel van respectievelijk 0,26 en 0,77 procent. Voor het eerste kwartaal van 2019 bedraagt het marktaandeel van volledig elektrische voertuigen 1,65 procent. Over heel 2018 bekeken was dat 0,82 procent.