Potvis Valentijn wordt opgegraven

Onderzoekers van de Gentse Universiteit zijn bezig een potvis aan het opgraven. In Koksijde graven ze naar de potvis die 30 jaar geleden aanspoelde op het strand Sint-André in Oostuinkerke.

Het was toen al de bedoeling om het beest terug op te graven en tentoon te stellen. De potvis is 17 meter lang.

In 2013 werden al eens 'proefopgravingen' gehouden, toen is beslist om Valentijn echt definitief uit de grond te halen.

De werken zullen nog enkele dagen duren. De wetenschappers van de Vakgroep Morfologie van de Faculteit Dierengeneeskunde maken de resten museumklaar. Een paar jaar later wordt Valentijn dan terug verwacht in de gemeente Koksijde, het skelet zal in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum worden tentoongesteld.