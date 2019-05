Potvis Valentijn helemaal opgegraven

Potvis Valentijn is na dertig jaar terug opgegraven bij de abdijhoeve Ten Bogaerde in Koksijde. De potvis werd in twee delen uit de put gehaald. Een team van de Universiteit van Gent versnijdt nu het kadaver zodat het kan vervoerd worden naar de campus in Merelbeke. Na een jaar zal het skelet terug opgebouwd worden.

Uiteindelijk moet het een permanente plaats krijgen in het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke, al zal dat wel pas voor binnen drie jaar zijn. “We hebben momenteel nog geen plaats in het museum voor Valentijn. We zullen daarvoor werken moeten uitvoeren”, vertelt burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche.