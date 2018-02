Postzegels worden 8 tot 10 cent duurder

Op 1 maart voert bpost een tariefverhoging door voor binnenlandse en buitenlandse post. Postzegels voor een genormaliseerde zending stijgen met acht cent, van 0,79 naar 0,87 euro per brief. Wie de zegels per tien aankoopt, zal 0,84 euro betalen per postzegel, tien cent meer dan nu het geval is.

De prijs voor een genormaliseerde zending binnen Europa verhoogt naar 1,30 euro bij een minimum aankoop van 5 zegels en 1,36 euro indien de postzegels per stuk worden gekocht. Voor zendingen buiten Europa zal het internationaal tarief vanaf 5 postzegels 1,52 euro en per stuk 1,58 euro bedragen.

Kwalitatieve en betaalbare dienstverlening

In het totaal zal de tariefverhoging voor alle producten van de binnenlandse post voor 2018 gemiddeld ongeveer 4,7 procent bedragen. "Deze prijsverhoging houdt rekening, zoals voorzien in de wet, met de inflatie en de jaarlijkse volumedaling van de briefwisseling en laat bpost toe om elke dag een kwalitatieve en betaalbare universele dienstverlening te garanderen overal in België", aldus bpost.

Met de nieuwe tarieven situeert bpost zich naar eigen zeggen "in de middengroep van de Europese postoperatoren en onder de gemiddelde prijs (0,91 euro) van een binnenlandse postzegel binnen de EU." Een geplande prijsverhoging voor postzegels vorig jaar werd door postregulator BIPT geweigerd. Die beslissing werd in beroep door het Marktenhof medio oktober 2017 bevestigd.