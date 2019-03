Porsche brandt volledig uit in Berchem: geen kwaad opzet

In de Lappersbrug in Berchem is afgelopen nacht een Porsche volledig uitgebrand. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS. De politie vermoedt dat het om een technisch defect gaat.

De bestuurder merkte tijdens het rijden op dat de wagen, een hybride Porsche, plots rook begon te ontwikkelen. De bestuurder kon de wagen nog aan de kant zetten, maar die vatte uiteindelijk vuur. De wagen brandde volledig uit.

Door de hitte raakte ook de auto die ervoor geparkeerd stond zwaar beschadigd. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. De straat werd afgezet en de uitgebrande Porsche getakeld.