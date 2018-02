Poppe schuldig aan vijf moorden

Oud-diaken Ivo Poppe, de 'diaken des doods', is door de assisenjury schuldig verklaard aan het vermoorden van vier familieleden, onder wie zijn moeder, en een andere patiënte. Dat heeft het hof van assisen in Brugge beslist. Hij is wel niet schuldig verklaard voor de moord op een andere patiënte.

De assisenjury heeft Ivo Poppe net schuldig verklaard aan vier moorden en oudermoord, op zijn moeder. Hij doodde zijn twee grootooms, zijn schoonvader, zijn moeder en een andere vrouw.

De feiten kwamen aan het licht toen de beschuldigde eind 2013 zelf aan een psychiater vertelde dat hij bij tientallen mensen actief euthanasie zou hebben toegepast. Daarbij zou hij in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen opzettelijk insuline of lucht ingespoten hebben. Het gerecht in Kortrijk startte een onderzoek, waarna Ivo Poppe in mei 2014 in de cel belandde op verdenking van een hele reeks moorden.

Het eerste slachtoffer was Maurice Vanhaverbeke (79), de grootoom van de beschuldigde. Poppe gaf toe dat hij in september 1978 een kussen gebruikte om zijn grootoom van het leven te beroven. Ook zijn andere grootoom Leo Vanhaverbeke (81) werd door de Wevelgemnaar om het leven gebracht. Ivo Poppe spoot op 17 mei 1986 via een katheter lucht in de aderen van het slachtoffer.

Op dezelfde manier bracht hij in 2004 zijn schoonvader Gerard Vercaemer (80) om het leven. Zijn moeder Ivonna Vanhaverbeke (90) was op 27 januari 2011 het laatste slachtoffer. Tijdens het onderzoek bekende Ivo Poppe de hand te hebben in de dood van Marguerite Blondeel (84) in maart 1996. Ook over de moord op Irma Parmentier (74) in december 1993 legde hij bekentenissen af, maar in beide gevallen kwam hij daarop terug. Poppe gaf toe dat hij nog minstens tien patiënten om het leven bracht, al werd het nooit duidelijk om wie het precies ging. Daarover hoefde de jury zich dan ook niet te buigen.