Poppe: "Het spijt me heel erg"

De jury en het hof beraden zich op dit moment over de schuld van oud-diaken Ivo Poppe op zijn assisenproces in Brugge. Poppe betuigde net daarvoor zijn spijt: “Dames en heren, geachte families, het spijt me, het spijt me heel erg”, waarna hij al huilend terug ging zitten. Op dat proces noemde de openbare aanklager hem nog een seriemoordenaar die genoot van de macht om te beslissen over leven en dood. Poppe staat terecht voor minstens tien moorden.

“Poppe pleegde geen euthanasie op zijn slachtoffers”, zei de aanklager. “Het is een geniepig man die dat als gemeen, hard excuus heeft gebruikt.”

Poppe staat terecht voor minstens tien moorden, waaronder de moord op zijn eigen moeder. De openbaar aanklager vroeg de jury om hem over de hele lijn schuldig te verklaren.

Gisteren getuigde kardinaal Jozef De Kesel op het proces. De Kesel was bisschop toen Poppe nog diaken was in Wevelgem. "Ik kan alleen getuigen dat ik nooit klachten gehoord heb over hem, er zijn nooit negatieve berichten gekomen over de uitoefening van zijn taak", zei De Kesel.

Net voor de jury zich terugtrok om te beraadslagen over zijn schuld betuigde Poppe nog zijn spijt. "Dames en heren, geachte families, het spijt me, het spijt me heel erg", zei hij al met de krop in de keel. "De hele dag al zat hij met zijn hoofd in zijn handen", zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens.

