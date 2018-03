Pop 'dokter Karel' helpt zieke kindjes

De patiëntjes van het UZA in Antwerpen verwerken sinds kort hun ziektes met ‘Dokter Karel’. De pop, met ingebouwde camera, werd speciaal voor een nieuw VTM-programma ontworpen. Ze helpt kinderen te praten over wat ze meemaken. Dat lukt namelijk vaak makkelijker met een pop dan met dokters of hun ouders.

Productiehuis Geronimo liet ‘dokter Karel’ speciaal maken voor de nieuwe reeks 'Helden van de Kinderkliniek’, omdat ze merkten dat veel kinderen niet luidop durven zeggen wat ze denken of voelen. "Met een cameraploeg kan de medische situatie van een kind perfect gevolgd worden. Als we echter willen weten hoe kinderen zich echt voelen, kunnen we beter luisteren naar wat ze tegen dokter Karel verellen", klinkt het bij de productie. De pop is uitgerust met een kleine camera in de stethoscoop.

Kinderpsychologe Sanne Kuylen van het UZA wijst op het belang van dergelijke therapie: “In de therapie merk ik het effect van werken met poppen. Kinderen worden zo niet met een directe vraag geconfronteerd, die hen misschien wel afschrikt. Ze kunnen hun zorgen aan de pop kwijt, alsof het een gelijke is. Dat gaat gemakkelijker.”