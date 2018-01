Pollenseizoen nu al van start

De eerste pollen hangen in de lucht, en dat is uitzonderlijk vroeg. De boosdoeners zijn de els en de hazelaar: de katjes van deze bomen staan al in bloei. “Dat is vooral te wijten aan de slechte weersomstandigheden tijdens de kerstvakantie”, zegt Marijke Hendrickx van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) aan VTM NIEUWS.

December 2017 was warmer dan normaal en dat laat zich voelen bij de planten in ons land. De els en de hazelaar staan in bloei en scheiden dus al pollen af. Normaal gebeurt dat pas op het einde van januari.

Toch moeten niet alle hooikoortspatiënten meteen in paniek schieten. Het gaat voorlopig om nog een zeer lage concentratie aan pollen. Gevoelige patiënten kunnen wel al hinder ondervinden.