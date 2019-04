Politiewagen betrokken bij zware aanrijding op Gentse stadsring

Op de Gentse stadsring R40 is een politiewagen betrokken geraakt bij een zware aanrijding, waarbij het voertuig over de kop ging of op zijn zijkant belandde.

Het ongeval gebeurde op de stadsring ter hoogte van de Heernislaan. De politiecombi was onderweg naar een vechtpartij in de Blaarmeersen.

De combi probeerde een auto te ontwijken die links wilde afslaan waar dat niet mag. De combi kantelde. Twee agenten raakten gewond.

De bestuurder van de auto die links wilde afslaan blijkt zeventien te zijn en te rijden met een voorlopig rijbewijs. Dat is ingetrokken want de jongeman had geen begeleider mee en reed zonder een 'L' op zijn auto.