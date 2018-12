Politievakbonden beginnen aan tweedaagse staking: "Geen hinder voor burgers"

De staking van drie politievakbonden (NSPV, ACV Politie en ACOD Politie) wordt goed opgevolgd, zegt Carlo Medo, nationaal voorzitter van de vakbond NSPV. “De bedoeling is niet het land lam te leggen of de burgers te vervelen met allerlei controles, we leggen nu de nadruk op het informeren van de collega’s aan een aantal stakersposten.”

De politievakbonden staken uit bezorgdheid over de hervorming van hun statuut, hun pensioenregeling, het personeelstekort, de werkdruk en de geweldpleging tegen politiemensen. De eerste van de twee stakingsdagen begon vandaag om 6 uur.

"Positief gesprek”

“Er waren al vroeg stakersposten aan de commissariaten van Luik, Charleroi en Brussel, en straks volgen nog Zeebrugge, Genk en Leuven”, aldus Medo. “We willen dat onze boodschap goed overkomt bij het personeel en bij de overheid. Gisteren hebben we al een onderhoud gehad met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en die heeft geluisterd naar onze bekommernissen. Het was een positief gesprek en we hopen dat dit resulteert in positieve maatregelen.”

VSOA doet niet mee

Toch doet de grootste politievakbond, het liberale VSOA, niet mee aan de actie. “Dat is een kwestie van strategie”, zegt Medo. “Zij kiezen voor een andere aanpak en dat respecteren wij.”

Ook morgen gaat de politiestaking van de leden van de drie vakbonden door. “Dan schrijven we ons in in het eisenpakket van de overkoepelende vakorganisaties in verband met de hervorming van de pensioenen en de beveiliging van de koopkracht”, aldus Medo.

