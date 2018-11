Politierechter Kathleen Stinckens nieuwe voorzitter Comité P

Leuvens politierechter Kathleen Stinckens wordt de nieuwe voorzitter van het Comité P. Dat heeft de Kamer beslist. Stinckens haalde het bij geheime stemming van twee andere kandidaten, onder wie huidig voorzitter Johanna Erard.

Stinckens is woordvoerder van de vereniging van politierechters, en is bekend van het VIER-programma ‘De Rechtbank’. Het Comité P, voluit het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, is een extern controleorgaan dat toezicht houdt op de globale werking van de politie.