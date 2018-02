Politiecombi's beschadigd na wilde achtervolging

Bij een politieachtervolging op de E40 zijn vannacht drie politiewagens beschadigd geraakt. Dat bevestigt Peter De Waele van de federale politie aan VTM NIEUWS. De wegpolitie achtervolgde een bestelwagen met vluchtelingen en mensensmokkelaars, maar toen de agenten zagen dat er kinderen in de wagen zaten, staakten ze de achtervolging. De vermoedelijke smokkelaars konden uiteindelijk naar Frankrijk vluchten.

De politie merkte afgelopen nacht een Britse bestelwagen op, die vanuit Frankrijk ons land binnenkwam. Omdat de wagen overvol zat, vermoedden de agenten dat het om mensensmokkelaars ging en dus zetten ze de achtervolging in. In Loppem maakten de smokkelaars via de op-en afrit rechtsomkeer en vluchtten ze opnieuw richting Frankrijk.

"Samen met de lokale politie konden we de bestelwagen al rijdend omsingelen, maar toen begon die de combi's aan te rijden", zegt De Waele. "Toen de deur van het verdachte voertuig even later openging, zagen de agenten dat er kinderen in de bestelwagen zaten, en besloten ze om de achtervolging te staken."

De verdachten konden opnieuw Frankrijk binnenrijden. De federale politie bracht haar Franse collega's op de hoogte. Volgens de laatste info zijn de verdachten nog steeds niet gevat.