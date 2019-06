Politiecombi knalt op wagen tijdens inhaalmanoeuvre

De Staatsbaan in Handzame is zaterdagnamiddag anderhalf uur afgesloten geweest door een zwaar ongeval tussen een politiecombi en personenwagen. Daarbij vielen in totaal drie gewonden, waaronder twee politie-inspecteurs.

Het ongeval vond even voor 13 uur plaats. Een politiepatrouille van de politie Polder zou op weg geweest zijn naar een vechtpartij in Kortemark, toen een buurtbewoner voor hen zijn oprit wilde opdraaien met z’n Ford Mondeo. De agenten hadden net een inhaalmanoeuvre ingezet en konden de personenwagen niet meer ontwijken. Door de klap kwam de combi tegen een boom terecht. De Ford Mondeo kwam tot stilstand tegen een witte vrachtwagen langs de kant van de weg.

De buurtbewoner kon op eigen kracht z’n wagen verlaten en klaagde vooral over pijn aan z’n nek en ribben. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de politiecombi zat met z’n benen gekneld in het wrak. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, net als zijn collega-inspecteur. Het is al de tweede keer in een maand tijd dat een combi van de politie Polder zwaar beschadigd raakt door een ongeval. In mei gingen twee inspecteurs aan het slippen op het natte wegdek in Esen. Zij raakten lichtgewond. De Staatsbaan was door het ongeval anderhalf uur afgesloten voor het verkeer. Omstreeks 14.30 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven.