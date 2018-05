Politieacties voor "proper Noordstation"

De politie houdt sinds vanmorgen scherpere controles in het station Brussel-Noord. Ze maant de transmigranten die zich daar ophouden aan om weg te gaan. VTM NIEUWS vond er vanmorgen nog maar een handvol.

Minister Jambon bereikte gisteren een akkoord over een concreet actieplan met de zones Brussel-Noord en Brussel-Hoofdstad, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Gerechtelijke Politie, de federale politie en de spoorwegpolitie over de aanpak van de aanwezigheid van transmigranten in en rond het station Brussel-Noord. Maandag hadden ze daarover al een principieel akkoord gesloten.

Vierledig

De doelstelling van het akkoord in vierledig. Het gaat over het verhogen van de veiligheid en het garanderen van de openbare orde en hygiëne; het ontmoedigen van alle vormen van overlast; de intensifiëring van de gecoördineerde acties en tot slot het volhouden van ontradend optreden.

Politiecapaciteit

De minister kondigde aan dat er voldoende politiecapaciteit zal worden vrijgemaakt. Hij verwees naar de reserve van de federale politie. Naar verluidt zouden de acties morgen van start gaan en volgens Jambon zullen die indien nodig de komende weken voortduren. "Het doel is het station terug te geven aan de reiziger en de veiligheid te garanderen", besloot Jambon. De acties zullen voorwerp van evaluatie uitmaken.

Rustige actie

Het federale interventiekorps doet versterkte patrouilles in het Brusselse Noordstation. Controleren doen ze nog niet, ze manen wel iederaan aan om te vertrekken. En met resultaat, want rond de middag was er in het station geen transmigrant te bespeuren.

"Het was vanochtend om zes uur erg rustig in het noordstation", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens. "Normaal slapen er wel honderden transmigranten, maar vanochtend waren er bijna lege zalen.