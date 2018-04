Politieactie Schaarbeek: man opgepakt

De politieactie op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek is afgelopen. "Een man werd door de politie meegenomen", zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket aan VTM NIEUWS. Eerder op de dag gooide de man vanuit zijn appartement flessen op de openbare weg, daarna verschanste hij zich in zijn woning. De buurt werd een tijdlang afgesloten.

Het incident speelde zich af op de hoek van de Haachtsesteenweg en de Lindestraat, op de grens tussen de gemeentes Schaarbeek en Evere. De buurt was uit voorzorg een tijdlang afgesloten en er was ook een helikopter ter plaatse.

Volgens buurtbewoners zou het gaan om een man met psychische problemen. Wat zijn motieven zijn, is nog niet duidelijk. Hij zal nu ondervraagd worden. Voorlopig kan het parket geen verdere informatie kwijt.

Foto: VTM NIEUWS