Politieactie Lummen: 2 verdachten aangehouden

Twee van de zeven verdachten, die gisteravond opgepakt werden bij de politieactie in Lummen, blijven in de cel. Dat heeft het parket beslist. De verdachten werden opgepakt in een onderzoek naar een cannabisplantage. Mogelijk zijn de twee lid van een drugsbende.

Het gaat om een man van 52 uit Nederland en een man van 41 uit Duitsland. De vijf andere verdachten mochten na verhoor vertrekken.

De politie beschikte over informatie dat enkele personen zich bezighielden met het telen van cannabis. Gisteravond werd dan beslist om over te gaan tot actie op de Linkhoutstraat in Lummen en op de Koolmijnlaan in Beverlo.

