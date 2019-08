Politie zoekt naar vermiste tiener aan Ourthe

De tiener van 15 jaar die gisteren rond 16.00 uur per ongeluk in de Ourthe viel in Angleur, in de provincie Luik, is nog niet teruggevonden. Dat werd vernomen bij de politie van Luik.

De jongen was aan het spelen met vrienden toen hij uitgleed en in het water viel. De brandweer was snel ter plaatse, maar had de jongen om 20.30 uur nog niet teruggevonden.

De speurders hebben de zoektocht tijdens de nacht onderbroken. Vanochtend zullen duikers van de Civiele Bescherming met een sonar verder zoeken.

Foto: archief