Politie zoekt naar verdwenen Julie Van Espen (23)

Politie en parket zoeken naar de 23-jarige Julie Van Espen, die gisteren verdween in de buurt van Antwerpen. Dat bevestigt politiezone Voorkempen aan VTM NIEUWS. Ook de Cel Vermiste Personen en Child Focus zijn op de hoogte van de verdwijning, en werken aan een opsporingsbericht.

De familie van Julie deed gisteren aangifte van haar verdwijning. Politie en parket oordeelden dat het om een onrustwekkende verdwijning ging en openden een onderzoek.

De zus van Julie deed gisteren al een oproep op Facebook, dat bericht is intussen al meer dan 62.000 keer gedeeld. "Julie is om 18.30 uur vertrokken met de fiets naar naar Antwerpen-Zuid om een vriendin te bezoeken. Ze is via het Albertkanaal gefietst over de fietsbrug door Park Spoor Noord via het MAS en de Kaaien richting het Zuid. Hierna is ze niet meer gezien", schrijft ze.