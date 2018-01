Politie zoekt man die zonnebadend meisje aanviel

De politie is op zoek naar een man die vorig jaar in Gent een zonnebadend meisje aanviel. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Citadelpark tijdens de Gentse Feesten. In het VTM NIEUWS-opsporingsprogramma FAROEK getuigt het meisje hoe ze voor haar leven moest vechten.

Een meisje van twintig jaar doet een emotionele oproep om de man te vinden die haar heeft aangevallen. Op 17 juli lag ze te zonnen in het Citadelpark in Gent, toen plots een man naast haar stond. “Hij is mij beginnen slaan. Eerst met zijn vuist, daarna met een stok”, getuigt ze onder de schuilnaam Emma. “Op een bepaald moment heeft hij een steen genomen, maar die heb ik gelukkig uit zijn handen kunnen stampen.”

“Ik had echt het gevoel dat hij me dood wilde. Ik heb moeten vechten voor mijn leven.” De politie van Gent en het parket van Oost-Vlaanderen verspreiden via FAROEK een robotfoto van de man. Ze vragen ook aan een aantal getuigen van de aanval om zich te melden.

De reportage is vanavond te zien in FAROEK op VTM om 22.30 uur.