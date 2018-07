Politie zoekt fietser die vluchtmisdrijf pleegde

De politie van Knokke-Heist is op zoek naar een fietser die gisteren op de Zeedijk tegen een voetganger is gebotst en daarna vluchtmisdrijf pleegde. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het slachtoffer, een vrouw van 84 uit Brasschaat, wou met haar dochter en schoonzoon de Zeedijk oversteken ter hoogte van het Van Bunnenplein, toen ze in botsing kwam met de fietser. De vrouw viel met haar hoofd op de stoeprand en verkeert in levensgevaar. De man op de fiets is daarna doorgereden.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, heeft een opsporingsbericht verspreid om de fietser te vinden. Het gaat om een blanke man met gebruinde huid tussen de zestig en zeventig jaar oud. Hij is kalend en spreekt Nederlands. Ook aan de fietser zelf wordt gevraagd om zich te melden.

Wie info heeft, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300.