Politie zoekt daders gewapende overval

De politie is op zoek naar twee mensen die op 15 juni 2017 een gewapende overval hebben gepleegd in een Texaco station in Luik. De twee mannen bedreigden de bediende met een mes en sloten haar op in de toiletten.

De twee daders sloegen rond 22 uur toe in de Boulevard Carton-de Wiart. Ze observeerden eerst een tijdje de achterdeur van het station en grepen hun kans toen de bediende naar buiten kwam om haar emmer water leeg te maken.

De vrouw probeerde nog om de deur van de winkel te sluiten, maar de daders slaagden er toch in om de winkel binnen te glippen. Ze bedreigden de vrouw met een mes en dwongen haar om de tabaksvoorraad te openen. De bediende moest ook de kassa en de kluizen openmaken.

De vrouw werd nadien aan voeten en handen vastgebonden en opgesloten in de toiletten. De daders hebben nog een kast voor de deur geplaatst om te verhinderen dat ze kon ontsnappen. Nadien vluchtten ze weg.

Opsporingsbericht

De politie verspreidt nu foto’s van de twee daders. Op de eerste foto is een man te zien met een donkere broek met laterale zakken, een donkere jas met kap en zwarte schoenen met witte zolen. Hij droeg ook een pet en een foulard.

De tweede dader droeg op het moment van de feiten een trainingsbroek met witte lijnen op de zijkant, rode sportschoenen, een donkere pull met kap en een rode foulard die een gedeelte van zijn gezicht bedekte.

Heb je iets gezien?

De politie vraagt aan de mensen met meer informatie om contact op te nemen via het gratis nummer 0800 30 300. Wie wil, kan ook reageren via mail door een bericht te sturen naar opsporingen@police.belgium.eu..