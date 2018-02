Politie zoekt daders diefstal bankkaarten

De federale politie verspreidt een opsporingsbericht voor drie daders van een overval in Rocourt. Op 12 juli 2017 stalen de daders de bankkaarten van een koppel. In de daaropvolgende dagen hebben ze verschillende frauduleuze aankopen verricht in meerdere handelszaken in Waremme, Luik, Herstal en Jette. De daders zijn nog niet gevat en de politie doet nu een oproep naar getuigen.

Tijdens hun aankopen zijn de drie daders gefilmd door bewakingscamera’s. De eerste dader is een Zuiders type en is normaal gebouwd. Hij heeft kortgeknipt haar en een stoppelbaard. Hij droeg een donkere vest en een donkere broek.

(Lees verder onder de foto)

De tweede dader is normaal gebouwd en heeft kastanjebruin haar. Hij droeg een witte T-shirt, een blauwe jeans en baskets. Hij droeg een zwarte ring aan zijn linkerhand.

(Lees verder onder de foto)

De derde dader is een zuiders type en is kleiner dan zijn mededaders. Hij heeft donker haar met wax in. Hij droeg een wit-zwart geruit hemd en een zwarte vest.

(Lees verder onder de foto)

De politie vraagt iedereen die de daders herkent of meer informatie heeft over deze feiten om contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800/30.300 of via dit tipformulier.