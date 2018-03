Politie zoekt daders die bezoekers Bowling ramden

De federale politie is op zoek naar vier Franstalige jongeren voor poging tot doodslag. Het viertal reed in de nacht van 27 op 28 oktober 2017 in op bezoekers van Bowlingzaal ‘Helios’ in Balen. De politie heeft nu een opsporingsbericht verspreid.

In de nacht van vrijdag 27 oktober op zaterdag 28 oktober 2017 ontstond in de Bowlingzaal “Helios” in Balen een grote discussie. Vier Franstalige jongeren waren reeds 3 uur aan het bowlen en respecteerden de regels van de zaak niet. Ze ergerden de aanwezige klanten en bij de afrekening begonnen ze nog eens te discussiëren over de rekening.

De vier jongens werden daarop agressief en maakten gebaren om een gevecht uit te lokken. Uiteindelijk betaalden ze toch de rekening en maakten ze aanstalten om met hun wagen, een Volkswagen Touareg met Franse nummerplaat DM 364GY te vertrekken.

Ingereden op bezoekers

Ze vetrokken, maar keerden terug en reden doelbewust in op het volk dat naar buiten was gekomen. Met piepende banden en in een rechte lijn reden ze met gedoofde lichten op het eerste slachtoffer, en nadien op een tweede slachtoffer in. Beiden werden gewond.

De politie vond op 28 oktober de auto aan in Lommel op de terreinen van een tijdelijk woonwagenpark. De vier verdachten waren daar niet meer aanwezig of werden beschermd door hun gemeenschap.

Twee jongens en twee meisjes

De politie is nu op zoek naar de vier verdachten: twee jongens en twee meisjes van midden de 20 jaar oud, die tijdens hun bowlingspel de namen Djody, Lucy, Meg en Gros opgaven.

De eerste verdachte is de bestuurder van de wagen. Hij is blank, heeft donker haar en een snor en baard. Verdachte twee was slank en mager. Hij heeft donker haar en een baardje. Hij droeg een blauwe trainingsvest met het embleem van “Paris” op.

Verdachte drie had lang donker steil haar met mèches. De vierde verdachte heeft lang zwart haar met krullen.

Heb jij informatie over deze zaak? Laat het weten via 0800/30 300.