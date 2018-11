Politie zoekt bestuurder vluchtmisdrijf Ieper, slachtoffer (88) kritiek

De politie van Ieper is op zoek naar de bestuurder van een auto die vanmiddag een voetganger heeft opgeschept. Het slachtoffer, een man van 88, is kritiek.

Het ongeval gebeurde om 17u45 in de Oude Veurnestraat. Ter hoogte van de krantenwinkel wou de man van 88 de straat oversteken, maar hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. “De bestuurder van de auto heeft de vlucht genomen in de richting van de Haighlaan”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de lokale politie aan VTM Nieuws. “De bestuurder reed met een lichtgekleurde, vermoedelijk witte personenauto, type break of suv met afgeplat kofferdeksel.”

De politie doet via sociale media een oproep tot getuigen, of mensen die meer details kunnen geven over het gevluchte voertuig. Daarbij wordt discretie gegarandeerd. Er kwam een deskundige van het parket ter plaatse om meer details van het ongeval te achterhalen.