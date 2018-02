Politie zoekt 5 jongens die meisje aanrandden na fuif

De politie van de zone HANO is op zoek naar vijf jongens die na een fuif in Sint-Huibrechts-Lille, in de buurt van Neerpelt, een zeventienjarig meisje hebben aangerand. Dat bevestigt het parket van Limburg aan VTM NIEUWS.

De feiten dateren van vorige week zondag 28 januari na de fuif Liller Giganacht. Het minderjarig meisje werd benaderd op een parking aan de parochie.

Het meisje kon alleen meegeven dat de vijf jongeren er ongeveer twintig jaar uitzagen en dat een van hen een grijze trui droeg.

Het parket bevestigt dat er aangifte gedaan is, maar zoekt naar tips over het incident. Ze vragen dan ook om de contact op te nemen met de politiezone HANO, tijdens de kantooruren op 011/44.08.20.