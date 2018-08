Politie zoekt 36-jarige man die dringend medische hulp nodig heeft

De federale politie is op zoek naar Wouter Christiaens, een 36-jarige man die dringend medische hulp nodig heeft. Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, is een opsporingsbericht verspreid. Christiaens verliet gisteren omstreeks 10 uur te voet de woning van zijn ouders in de Bekelstraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Wouter is 1,68 meter groot en tenger gebouwd. Hij heeft lichtbruin haar, donkerbruine ogen en tatoeages op zijn onderbenen en onderarmen (op zijn arm een dolk). Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkergrijze jeansbroek, witte sportschoenen en een T-shirt van onbekende kleur.

Aan Wouter wordt gevraagd om een seintje aan zijn familie of aan de politie te geven. Wie informatie heeft over de man wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300.