Politie zet waterkanon in na Antwerpse derby

Het was lange tijd rustig tijdens en na de wedstrijd Beerschot-Wilrijk - Antwerp, maar nu hebben supporters het toch bont gemaakt. De politie is moeten tussenkomen en heeft het waterkanon ingezet. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Rond 17.30 uur doken er plots honderden amokmakers van Beerschot op. Het kwam tot kleine confrontaties waarbij de politie pepperspray gebruikte. Er vlogen ook veel bommetjes in het rond. Op het moment dat de Antwerpbussen gingen vertrekken, zijn een 100-tal Beerschotfans toch in actie geschoten.

Vanochtend werd al een tiental personen opgepakt. Het gaat om Nederlanders die al sinds deze ochtend in een van de supporterscafés in de buurt van het stadion waren.

