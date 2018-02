Politie waarschuwt voor gevaarlijk spel

De politie van Mechelen is een onderzoek gestart naar een levensgevaarlijk spel dat door jongeren in hun stad gespeeld wordt. Ze springen er voor een rijdende auto, zodat de bestuurder vol in de remmen moet. De politie waarschuwt voor het fenomeen en noemt het levensgevaarlijk, schrijft Gazet van Antwerpen.

Het fenomeen deed zich de voorbije dagen vooral voor op de Tervuursesteenweg in Mechelen. Verschillenden getuigen meldden hoe jongeren voor hun wagen kwamen gesprongen terwijl ze met hun smartphone hun ‘stunt’ aan het filmen waren, wellicht met de bedoeling om met hun filmpje op te scheppen bij vrienden.

“Aan de zijkant stonden nog enkele andere jongeren. Het was duidelijk dat zij hun kameraad aanmoedigden, het allemaal fantastisch vonden en hem nadien nog met complimentjes overstelpten omdat hij het gedaan had”, zegt getuige Mechelaar Wim Albrechts daarover in de krant.

Levensgevaarlijk

De politie werd op de hoogte gebracht van de feiten en waarschuwt voor het levensgevaarlijke fenomeen. “Het zijn feiten die niet door de beugel kunnen. Die jongeren spelen niet alleen met hun eigen veiligheid, maar ook met die van andere weggebruikers”, reageert Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek.

Voorlopig zijn de filmpjes die de jongeren van hun spelletje maken nog niet op sociale media opgedoken. Wie slachtoffer wordt van zulke zaken, doet er het beste aan om onmiddellijk de politie te verwittigen. Voorlopig zijn er nog geen meldingen geweest van incidenten waarbij ook gewonden zijn gevallen of waarbij andere voertuigen beschadigd zijn geraakt.