Politie waarschuwt opnieuw voor datingfraude via Facebook

De federale politie waarschuwt voor een nieuwe golf van zogenaamde datingfraude. Daarbij wordt het slachtoffer via de sociale netwerksite Facebook eerst verleid en vervolgens opgelicht. Neinu, een vereniging die slachtoffers in ons land opvangt en helpt, krijgt elke maand zo’n vijftig gedupeerden over de vloer.

Martien kreeg een vriendschapsverzoek en een bericht op Facebook van een oplichter. “Hij sprak me aan in het Frans en zei dat ik een mooie glimlach had”, vertelt ze. De vrouw begint te chatten met de man, en hun gesprekken worden almaar serieuzer.

20.000 euro

De man profiteert van Martiens kwetsbaarheid en probeert haar te overtuigen om geld op te sturen. Het begint met kleine bedragen, maar die worden hoger en hoger, tot 5.000 euro.

In totaal is Martien meer dan 20.000 euro kwijt aan de man, tot ze hoort dat ze met fraudeurs te maken heeft. Ze neemt contact op met een hulpverenging en stapt naar de politie.

Aantal gevallen stijgt

Ook daar zien ze de laatste tijd een stijging in het aantal gevallen, en vragen ze om voorzichtig te zijn. “Vaak gaat het om vaag en slecht geschreven berichten”, waarschuwt hoofdinspecteur Tamara Carlier. “Wat we ook vaak zien is dat de webcam bij de tegenpartij niet gebruikt wordt. Vraag dus zeker om die eens te gebruiken.”