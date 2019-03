Politie vraagt dat slachtoffers van 'fake news' zich melden

De politie roept slachtoffers van 'fake news'-advertenties op om zich zo snel mogelijk te melden. De Internetrecherche van de federale politie kent het probleem namelijk al langer. In eerste instantie vragen ze wel om voorzichtig te zijn en vooral geen codes van je bankkaart en andere bankgegevens door te geven. Als je toch opgelicht wordt via deze fake-advertenties stap dan vooral naar de politie.

U kan trouwens ook een klacht indienen bij de Economische Inspectie, want ook zij onderzoeken dit soort valse advertenties. Als de klachten terecht zijn, kunnen ze dan deze advertenties op het internet laten verwijderen en blokkeren.

"Het is echt belangrijk dat de slachtoffers aangifte doen bij de politie, zodat er een onderzoek opgestart kan worden, en dat wij als federale dienst ook betrokken kunnen worden bij de onderzoek. Waar moeten we op letten? Fake News is nu hot, belangrijk is dat mensen hun bronnen goed nagaan en dat ze checken vanwaar het nieuws komt", klink het.