Politie vindt zak met duizenden euro's op straat

In Hoei heeft de politie gisteravond tijdens een interventie een zak op straat gevonden met daarin duizenden euro's. Dat meldt de krant L'Avenir en het nieuws werd intussen door de politie zelf bevestigd. De politie roept de eigenaar(s) van de zak geld op, de centen op het commissariaat te komen ophalen.

De vreemde vondst werd gedaan rond 22.30 uur gisteren, nadat de politie een melding kreeg over een hevige ruzie tussen een man en een vrouw in de rue l'Apleit in Hoei. Eens ter plaatse stelden de agenten vast dat de betrokken personen waren verdwenen en er op de grond een zak met daarin duizenden euro's was achtergelaten. De zak werdmeegenomen naar het politiecommissariaat van Hoei.