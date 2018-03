Politie vindt containers vol gestolen wagens

De Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde heeft acht mannen gearresteerd die gestolen voertuigen via containers naar verschillende Afrikaanse landen exporteerden. Er werden twaalf huiszoekingen uitgevoerd waarbij ook nog vijf gestolen voertuigen in beslag genomen werden.

Gisteren is de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde, met bijstand van verschillende politiediensten, overgegaan tot de uitvoering van twaalf huiszoekingen in Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals-Brabant en Bergen.

Het onderzoek, dat werd gevoerd in opdracht van het parket van Halle-Vilvoorde, handelt over een criminele organisatie die zich bezig houdt met de export van gestolen voertuigen naar verschillende Afrikaanse landen.

Car Crime Unit

De gestolen voertuigen bleken hoofdzakelijk afkomstig van recente diefstallen in België en Frankrijk maar ook uit Duitsland, Spanje en Nederland. In samenwerking met de Car Crime Unit van de scheepvaartpolitie in Antwerpen werden sinds november 2017 in totaal 37 gestolen voertuigen teruggevonden die zich in containers en aanhangwagens bevonden, klaar voor verscheping.

Het ging om waardevolle en vrij recente voertuigen, vooral terreinwagens van het merk Toyota.

Acht arrestaties

Bij de huiszoekingen gisteren werden acht verdachten van hun vrijheid beroofd en werden nog eens vijf gestolen voertuigen in beslag genomen. Vier personen werden vanochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel, het gaat om een 44-jarige man uit Kameroen, een 38-jarige man uit Benin, een 38-jarige man uit Guinee en een 43-jarige man uit Congo. Ze wonen in Dilbeek, Wemmel, Merchtem en Sint-Gillis. Ze werden alle vier onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Foto's FGP Halle-Vilvoorde