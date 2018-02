Politie verspreidt video vluchtmisdrijf

De politie heeft beelden vrijgegeven van een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Gisteren om 06:52 uur vond een verkeersongeval plaats in de Joseph Cardijnstraat in Erpe-Mere, ter hoogte van huisnummer 40. De politie is nog steeds op zoek naar de dader.

De bestuurder van een kleine personenauto reed er een fietser aan, waarna hij zijn weg vervolgde via de Dokkestraat richting Erondegem. Hij bekommerde zich niet om het slachtoffer.

De politie vraagt de bestuurder zich spontaan te melden. Bovendien wordt iedereen die nuttige tips zou hebben, verzocht zich tot de politie te wenden.

Wie meer inlichtingen heeft over het vluchtend voertuig of andere nuttige info kan geven met betrekking tot de feiten, kan terecht op het nummer 053 60 64 64 of kan mailen naar PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu.

Beelden: Politiezone Erpe-Mere/Lede.