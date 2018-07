Politie verijdelt aanslag van Belgisch koppel in Frankrijk

Het Belgisch gerecht en de politie hebben een terreuraanslag in Frankrijk verijdeld. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft namelijk een Belgisch koppel van Iraanse afkomst uit Wilrijk aangehouden, dat een aanslag in Frankrijk plande. In hun auto werd materiaal gevonden om een bom te maken. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen.

De 38-jarige Amir S. en zijn echtgenote Nasimeh N. (32), beide met de Belgische identiteit maar van Iraanse origine, werden zaterdagnamiddag in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe onderschept. In hun auto, een Mercedes, vond de ontmijningsdienst DOVO een onstekingsmechanisme en een zelfgemaakte bom. De vermoedelijke terroristen viseerden een meeting van een Iraanse oppositiepartij in de buurt van Parijs afgelopen zaterdag.

Op de radar

"Het Iraanse koppel stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten", zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. "Toen dit weekend de plannen concreet werden om een aanslag te plegen op een politieke meeting in Parijs, zijn de veiligheidsdiensten in actie geschoten. Ze hebben het koppel kunnen onderscheppen in Stokkel, bij Sint-Pieters-Woluwe."

Springstof

"In de auto van het koppel werd onder meer een ontstekingsmechanisme van een bom in een toilettas en de springstof TATP gevonden", gaat Faroek Özgünes verder. "De bom was eigenlijk kant en klaar om te gebruiken, en het laat zich dan ook raden welk effect dit zou hebben gehad. Maar de TATP in combinatie met bijvoorbeeld een spijkerbom, had mogelijk voor honderden slachtoffers kunnen zorgen."

Politiek motief

Hoe dan ook gaat het volgens Faroek Özgünes om een serieuze zaak. "De bijeenkomst waar het koppel wilde toeslaan in Parijs was er een van de Iraanse oppositie. Daar komen duizenden mensen heen. Onder meer Rudy Giuliani, de gewezen burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump, is er aanwezig. Als je zo'n meeting uitkiest als doelwit, is er een belangrijk politiek motief. Het koppel wilde een aanslag plegen tegen de Iraanse oppositiebeweging die pleit voor een machtswissel in Iran."

Huiszoekingen

Afgelopen zaterdag heeft de federale gerechtelijke politie nog vijf huiszoekingen uitgevoerd, in Wilrijk, Boom, Ukkel, Bergen en Leuze-en-Hainaut. Over de resultaten daarvan kan voorlopig nog niets meegedeeld worden.

In Frankrijk werd tegelijkertijd een vermoedelijke medeplichtige van zijn vrijheid beroofd. Twee andere personen werden na verhoor vrijgelaten.

Ook in Duitsland werd een persoon opgepakt. Het gaat om een contactpersoon van het Belgisch-Iraanse koppel. Het betreft een Iraans diplomaat bij de Oostenrijkse ambassade in Wenen.