Politie valt moskee binnen na aanranding

In Borgerhout is de federale gerechtelijke politie een moskee binnengevallen in het kader van een onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik door een bestuurslid. De feiten zouden al van een aantal weken geleden dateren. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt naar aanranding in de moskee, maar wil verder niet communiceren.

Speurders vielen vorige week vrijdag de moskee El Fath in Borgerhout binnen. Ze namen computers en een laptop in beslag. Het bestuurslid van de moskee wordt ervan verdacht een minderjarig meisje te hebben aangerand in de moskee. Hij zou op heterdaad betrapt zijn en er zouden ook videobeelden zijn.

Volgens een bron bij de politie is er sprake van minstens één klacht van een slachtoffer. In Borgerhout was er afgelopen weekend sprake van een mogelijk tweede slachtoffer.

Gevlucht naar Marokko?

De politie wilde het bestuurslid vrijdag al oppakken, maar de man zit op dit moment in Marokko. Volgens sommigen is hij gevlucht nadat de beschuldigingen boven water kwamen. Volgens zijn gezin zit hij toevallig in Marokko.

De man zou heel wat aanzien hebben binnen de moslimgemeenschap in Borgerhout. De leden van de moskee reageren verbaasd op de beschuldigingen. “Wij vernemen ook alleen wat er op straat gezegd wordt”, klinkt het. “Het is moeilijk om dit allemaal zomaar te geloven. Daarom is het goed dat de politie een onderzoek voert. Dan is er tenminste duidelijkheid. Als het klopt, dan moet hij worden gestraft.” Volgens Gazet van Antwerpen is de man ook niet meer welkom in het bestuur van de moskee.

Het is niet duidelijk of er een aanhoudingsbevel is tegen de man.

Foto: Google Maps