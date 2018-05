Politie toont foto slachtoffers "als eerbetoon"

De politie van Luik heeft op haar Facebookpagina een foto van de overleden agentes geplaatst.“We doen dit als eerbetoon aan de prachtige vrouwen, moeders en politie die ze waren", klinkt het.

Benjamin Herman, een geradicaliseerde crimineel die gisteren een dag uit de gevangenis mocht, vermoordde vanmorgen in Luik twee agentes en een jongen van 22 jaar. Lucile Garcia was een jonge oma. Haar collega Soraya Belkacemi, mama van een tweeling van 13. Cyriel Vangriecken werd iets verderop koelbloedig doodgeschoten terwijl hij in een wagen zat.

De aanval was duidelijk gericht op de politie. Vier andere agenten raakten gewond. Drie van hen werden geopereerd en verblijven nog steeds in het ziekenhuis. "Er zijn te weinig woorden om onze emoties te beschrijven", schrijft het politiekorps op Facebook.