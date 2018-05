Politie telt zeker 55.000 betogers

Volgens de Brusselse politie nemen zeker 55.000 mensen deel aan de betoging tegen het pensioenbeleid van de regering. De vakbonden speken dan weer over zeker 70.000 betogers. Voor ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw is de actie nu al geslaagd. "De mensen voelen goed aan dat de regering contractbreuk pleegt", zegt hij.

Net als bij de betoging van 19 december, die volgens de politie 25.000 mensen op de been bracht, zijn er weer veel rode ballonnen te zien met een doorstreept cijfer 67. "Tot 67 jaar werken kan niet", legt De Leeuw uit. De Brusselse politie telde al minstens 55.000 betogers.

Non-beleid van regering

De focus is dit jaar wel dezelfde: ACV, ABVV en ACLVB klagen het "non-beleid" en het "geknoei" van de regering over de pensioenen aan. Vooral het debat rond het zogenaamde pensioen met punten baart de werknemers momenteel zorgen, zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen.

Bij het pensioen met punten verdient een werknemer afhankelijk van zijn of haar loopbaan meer of minder punten. Die punten bepalen of men al dan niet vervroegd kan afzwaaien. "De regering blaast warm en koud over het pensioen met punten", zegt Vanbellinghen. "Wij vrezen vooral dat er veel onzekerheid zal zijn voor de mensen, en dat is toch het laatste wat je wil op je oude dag? Deze betoging zal geslaagd zijn als de regering eindelijk in alle rust en in overleg met de sociale partners over de pensioenen wil praten. Nu komen mensen in situaties terecht die ze niet meer kunnen terugdraaien."

De vakbonden verzamelden om 10 uur aan het Brusselse Noordstation. Rond 11 uur vertrok de optocht door het centrum van de stad richting Zuidstation, waar het einde is voorzien rond 14 uur.

Hinder

De Brusselse politie waarschuwde automobilisten al voor verkeershinder tijdens de optocht en vraagt automobilisten om Brussel zo veel mogelijk te mijden. Belangrijke verkeersassen kunnen al voor de start van de betoging worden afgesloten.

Of er hinder zal zijn voor wie niet aan de betoging deelneemt, is nog af te wachten. Pendelaars zullen normaal gezien wel op de treinen van de NMBS kunnen rekenen om op het werk te raken. Er worden zelfs acht extra treinen ingelegd naar de hoofdstad om betogers daar te krijgen. Bij De Lijn en de MIVB is er wel hinder, doordat personeelsleden in de betoging meelopen.

Bekijk hier het volledige overzicht van waar u hinder kan verwachten.