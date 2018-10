Politie stuurt ‘smsbom’ naar 7.000 mogelijke getuigen in moordzaak

Het Limburgse parket heeft deze middag om 13 uur een sms verstuurd naar 7.000 mogelijke getuigen in het moordonderzoek van Gerty Vanhoef. Iedereen die tussen 18.10 uur en 18.45 uur verdachte elementen zag, wordt gevraagd meteen contact op te nemen met de politie. Een ‘smsbom’ wordt zelden verstuurd.

‘Politie: oproep naar getuigen Moord Damiaanhoeve te Elen 28/8/2018.’ Zo begint de sms van de federale gerechtelijke politie deze middag geadresseerd aan enkele duizenden mensen. Het gerechtelijk onderzoek naar de moord op Gerty Vanhoef zit blijkbaar nog steeds vast. De dame werd eind augustus dood aangetroffen in haar hoeve. Wat eerst leek op een dodelijke woningbrand, bleek al snel moord met opzettelijke brandstichsting.

Gsm-mast

Er volgde in september een algemene oproep tot getuigen, maar de binnengelopen tips leidden niet tot een doorbraak. Het gerechtelijke speurdersteam besliste uiteindelijk om een gerichte sms te versturen naar maar liefst 7.000 mensen. Dat gaat om personen die de bewuste avond in de omgeving van Elen, de hoeve, of nabijgelegen gsm-masten waren. “We kunnen bevestigen dat het om 7.000 mensen gaat”, zegt Dorien Vanderheiden van het Limburgse parket. “Het gaat om een oproep tot getuigen en hopen zo tot extra elementen te komen. Maar meer kunnen we niet kwijt over het onderzoek.”

Tot nog toe is er nog steeds niemand opgepakt. De woningbrand met dodelijke afloop in het Limburgse Elen krijgt plots een héél andere wending. Uit de autopsie bleek dat Vanhoef al voor het uitbreken van de brand met geweld om het leven werd gebracht. Ze kreeg messteken in de hals.