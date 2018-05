Politie schiet op vluchtende wagen

De politie van Aalter-Knesselare moest afgelopen nacht schieten op een wegvluchtende auto. Een man was met zijn wagen op de vlucht geslagen bij een gewone politiecontrole nabij het Aalterse industriepark. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

De wagen sloeg op de vlucht bij een controlepost. Na een achtervolging kon de wagen worden klem gereden in de Groendreef. Toch wou de bestuurder niet opgeven en vluchtte opnieuw weg in de richting van een agent. Die kon zichzelf in veiligheid brengen en vuurde ook enkele kogels af die de ruit van de wagen deden sneuvelen. Enkele honderden meters verder, botste de wagen tegen een boom.

Ann Schoonjans, woordvoerster van het parket Oost-Vlaanderen, bevestigt het schietincident. Waarom de wagen tot twee maal op de vlucht ging, is nog niet duidelijk. Wel werd een verdachte opgepakt.

Foto: archief