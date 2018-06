Politie schiet man neer in Gent

Op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg en de Edelsteenstraat in Gent is deze avond een man neergeschoten door de politie. Er zou een link zijn met een gijzeling.

De politie zou een man achtervolgd hebben in zijn wagen omdat er sprake zou geweest zijn van een gijzeling. Toen hij uitstapte zou de man door de politie neergeschoten zijn in de schouder. Hij zou in levensgevaar verkeren.

Het parket en de civiele bescherming zijn intussen ter plaatse. De precieze omstandigheden van het schietincident worden volop onderzocht. "Er is een onderzoek geopend met betrekking tot de feiten die voorafgaan aan het schietincident en een onderzoek waarbij het schietincident zelf wordt onderzocht. Dat laatste is een standaardprocedure", aldus An Schoonjans van het Gentse parket.