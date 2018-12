Politie schiet man met zwaard neer in Brussels appartement

In Brussel heeft de politie deze voormiddag een man doodgeschoten, die zich gewelddadig gedroeg. Het gaat om een vijftiger, die in een appartement met een zwaard zwaaide. Zijn bejaarde ouders belden de politie, zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket.

De ouders van de vijftiger hadden vanochtend zelf naar de politie gebeld omdat hun zoon zich gewelddadig gedroeg in hun appartement in de Brusselse Marollen. De man zwaaide met een zwaard, waarmee hij ook een venster insloeg. De politie kwam ter plaatse en probeerde de man te overtuigen om zijn wapen neer te leggen. De man bleef weigeren en de politie heeft de man neergeschoten. De man overleed in het ziekenhuis. Het parket gaat onderzoeken of de politie correct gehandeld heeft.