Politie schiet gewapende man neer in Kruishoutem

In Kruishoutem, in Oost-Vlaanderen, heeft de politie vanavond een man op straat doodgeschoten die stond te zwaaien met messen. Hij zou met die messen daarvoor ook iemand verwond hebben.

Ter plaatse overleden

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat de politie een oproep kreeg van een man die in Kruishoutem met twee messen stond te zwaaien. Toen de politie ter plaatse kwam, vroeg ze meermaals aan de man om zich over te geven, maar die wilde niet luisteren. Ze hebben hem dan neergeschoten. Een MUG-team kwam nog ter plaatse, maar de man is ter plaatse overleden.

Identiteit onbekend

De identiteit van de man is voorlopig nog onbekend. Het parket is ter plaatse en er is een wapendeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld. Het onderzoek is volop aan de gang.