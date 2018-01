Politie rolt bende mensensmokkelaars op

De Federale Gerechtelijke Politie heeft woensdagnacht een bende mensensmokkelaars opgerold. De bende gebruikte een safehouse in Gentbrugge als dagelijkse uitvalsbasis naar de E17. Vijf mensen werden opgepakt.

De bende liet de slachtoffers 's nachts plaatsnemen in de laadruimte van vrachtwagens zonder medeweten van de chauffeurs. Hierbij gebruikten ze allerlei transporten, zelfs die met hoge risico’s zoals koeltransporten of tankwagens.

De bende probeerde tot dertig illegalen per nacht te smokkelen en gebruikte daarvoor een safehouse in Gentbrugge als uitvalsbasis. Dat safehouse bevond zich vlak bij de snelwegparking. Het gaat volgens de federale politie om een afgebrande villa. De slachtoffers zijn voornamelijk Eritreeërs en Soedanezen, zowel mannen als vrouwen en minderjarigen.

5 bendeleden opgepakt

Aan de politieactie namen maar liefst zeventig medewerkers van de federale en lokale politie deel. In totaal werden vijf bendeleden opgepakt, geen van hen beschikte over geldige verblijfsdocumenten. Eén verdachte verklaarde minderjarig te zijn, maar een botscan bewees het tegendeel. De vijf beweren de Soedanese, Eritrese, Syrische of Iraanse nationaliteit te hebben.

Ook werden er twintig mensen zonder geldige verblijfsdocumenten aangetroffen. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Regelmatige trafiek

Oost-Vlaanderen wordt regelmatig geconfronteerd met de problematiek van de georganiseerde mensensmokkel richting Verenigd Koninkrijk. Met in totaal maar liefst zeven parkings langs de E40 en langs de E17 worden er regelmatig slachtoffers van mensensmokkel aangetroffen op en in de omgeving van de parkings.